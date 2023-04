Het kan zo zijn dat je na het horen van het nieuws dat Redfall op de Xbox Series X|S bij launch alleen op 30 frames per seconde draait, besloten hebt om voor de pc-versie te gaan. Het is dan natuurlijk wel fijn als je weet aan welke systeemeisen je moet voldoen. Deze zijn nu bekendgemaakt.

De minimale hardware waar je pc aan moet voldoen om Redfall te kunnen spelen, is een Intel Core i5-8400 of AMD Ryzen 5 1600 in combinatie met een AMD RX 580 of Nvidia GTX 1070. Het is alleen niet bekend of je met deze hardware de game op 60fps kan spelen of dat je – net als de consoleversie – ook aan 30fps vastzit.

Wil je alles uit de game van Arkane Austin halen, dan moet je pc zijn voorzien van een Intel Core i7-9700K of AMD Ryzen 7 2700X. Als grafische kaart moet je een AMD RX 6800XT of Nvidia 3080 aan boord hebben. De volledige specs kan je hieronder vinden.