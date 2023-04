Sinds vorige week kunnen we aan de slag gaan met de Burning Shores uitbreiding van Horizon: Forbidden West en de voorbije dagen zijn er dan ook veel reviews en besprekingen van deze uitbreiding gepost. Ook Digital Foundry, bekend voor hun technische reviews, heeft zich inmiddels beziggehouden met Burning Shores en hun bevindingen staan online.

Burning Shores is enkel te spelen op de PS5 en is dus ‘echte’ current-gen content. De technische verwachtingen liggen daarom best hoog en gelukkig worden deze ook ingelost: Digital Foundry is immers erg te spreken over de technische staat van het nieuwste avontuur van Aloy. Alle grafische modi doen wat ze moeten en leveren uiterst mooie beelden op.

Bekijk hun volledige analyse in de video hieronder, meer over Burning Shores lees je in onze special.