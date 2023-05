Het is mei en dat betekent dat we weer een nieuw overzicht met releases voor je hebben. Hieronder op een rijtje alle bevestigde games die de komende weken op het programma staan. Heel druk is de maand niet, maar wat er uitkomt zijn absolute blikvangers.

Zo kunnen we vanaf morgen met Redfall aan de gang en deze week verschijnt Hogwarts Legacy ook voor last-gen systemen. Volgende week mogen we natuurlijk de nieuwe Zelda verwachten en zo staan er meer titels op het programma.

Er komen overigens meer (kleinere) games uit, daarvoor raden we je aan de PlayStation Store, Steam, Nintendo eShop en Xbox Marketplace in de gaten te houden.

Week van 5 mei

Redfall (Xbox Series X|S/Pc

Hogwarts Legacy (PS4/XO)

Age of Wonders 4 (PS5/XSX/Pc)

Week van 12 mei

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 19 mei

Humanity (PS4/PS5/PSVR/Pc)

LEGO 2K Drive (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 26 mei

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Amnesia: The Bunker (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

The Lord of the Rings: Gollum (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 2 juni

Company of Heroes 3: Console Edition (PS5/XSX)

Street Fighter 6 (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Welke game of games ben jij van plan deze maand te gaan halen? Laat het hieronder weten.