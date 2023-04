Rockstar Games heeft zoals elke andere week ook nu weer een update voor GTA Online uitgebracht. Die komt met een reeks van allerlei kleine nieuwigheden en natuurlijk activiteiten waar je extra aan kunt verdienen. Ditmaal staat The Last Dose Hard Mode centraal, waarvoor je bij het voltooien anderhalf keer zoveel GTA$ en RP krijgt.

Dit is mogelijk tot 17 mei, waardoor je dus wel even de tijd hebt. Afgezien van dat je er in dat opzicht op vooruit gaat, krijg je ook nog additionele beloningen. Die zijn per missie anders en hebben we op een rijtje gezet:

Voltooi ‘This is an Intervention’ om de Pink and Lime SC Coin Wraps te ontvangen

Voltooi ‘Unusual Suspects’ om de Classic DS Tiger Embroidered Designer Jeans te ontvangen

Voltooi ‘Checking In’ op het niveau Hard zonder te sterven om de Black VDG Cardigan en Bandana Wide Designer Jeans te verdienen

Voltooi alle missies van The Last Dose op het niveau Hard om een skin voor de Micro SMG te winnen

Dit is natuurlijk lang niet alles, want er zijn meer dingen te scoren en beleven in de online variant van Los Santos. Die details eveneens op een rijtje:

Dubbele GTA$ en RP voor Acquire Targets

De terugkeer van de Weeny Issi Rally (SUV), tot en met 3 mei verkrijgbaar bij Southern San Andreas Super Autos en Simeon’s Premium Deluxe Motorsport-showroom

Nieuwe Wraps Glasses, verkrijgbaar bij kledingwinkels in de hele stad

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Test Ride: De Declasse Vigero ZX

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Del Perro Beach en Murietta Heights

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport-showroom: de terugkerende Weeny Issi Rally (SUV), de Declasse Tulip M-100 (musclecar), de Enus Stafford (sedan), de Karin Kuruma (gepantserd, sportwagen) en de Invetero Coquette D10 (sportwagen)

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Överflöd Entity XXR (supercar) en de Entity MT (supercar)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Ocelot Lynx (sportwagen)

LS Car Meet-testritten: De Declasse Tulip (musclecar), de Dinka Kanjo SJ (coupé) en de Vapid Peyote Gasser (musclecar)

Te winnen in de LS Car Meet: Verdien een Överflöd Entity XF (supercar) door drie dagen op rij in de top 3 te eindigen in Street Races

GTA+-voordelen: Een gratis Karin Boor; het Paleto Bay-methlab met een gratis personeelsupgrade; Spat-afmakers voor de honkbalknuppel en het mes bij de Gun Van; nieuwe gratis Dark Blue Pearl- en Green Prismatic Pearl Chameleon-laksets bij Los Santos Customs; 50% extra GTA$ en RP voor het voltooien van Acidlab-verkoopmissies, en nog veel meer

Over naar de kortingen van deze week. Op de aanschaf van de Eclipse Blvd. Garage krijg je nu 30% korting en als je een bezoekje brengt aan de Gun Van, ben je op de Advanced Rifle 30% goedkoper uit en zelfs 50% op de Combat MG. Tot slot hieronder nog de voertuigen die in de aanbieding zijn deze week: