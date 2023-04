De PlayStation 5 gaat als een trein. Dat heb je gisteren al kunnen lezen, toen duidelijk werd dat de wereldwijde verscheping van de console de 40 miljoen aan het naderen is. Deze informatie werd bekendgemaakt bij de presentatie van kwartaalcijfers aan aandeelhouders en hier werd ook een verwachting gedeeld.

Sony heeft zichzelf als doel gesteld om in het huidige fiscale jaar, dat loopt sinds 1 april tot en met 31 maart 2024, maar liefst 25 miljoen consoles te verschepen. Mocht Sony dat voor elkaar krijgen, zetten ze gelijk een record van hoogste aantal verschepingen (in een jaar) ooit in de historie van PlayStation.

Mocht Sony tegen volgend jaar dat aantal ook effectief hebben weten te verkopen, zou het totale aantal units op 63.4 miljoen komen te liggen en dat in pakweg vier jaar tijd is buitengewoon snel. Daarmee steekt Sony ook de PlayStation 4 voorbij, die in dezelfde tijdspanne op 60 miljoen units zat.

Als je kijkt naar het afgelopen fiscale jaar, dan zie je dat Sony in totaal 19.1 miljoen PlayStation 5 consoles heeft verscheept. Een hoog aantal als je bedenkt dat de componenttekorten een jaar terug nog echt een probleem waren.