Codemasters en EA zijn begonnen met het teasen van F1 23. Dat de game er aan zit te komen is geen verrassing, de ontwikkelaar breng al jaren nieuwe delen uit. Van een officiële onthulling is nog geen sprake, maar wel is er een vrij lange video online gegaan.

Die richt zich op de introductie van het Konnersport Racing Team, een nieuw team dat de strijd met de bestaande teams aan zal gaan. De presentatie is te vergelijken met hoe F1-teams hun jaarlijkse onthulling doen, dus het is qua ‘onthulling’ voor de game een keertje wat anders.

In de presentatie van ruim 8 minuten die je hieronder kan bekijken, komen ook Aiden Jackson en Devon Butler terug. Dit zijn de twee belangrijke personages uit het Braking Point verhaal dat in F1 21 geïntroduceerd werd. Het ziet er dus naar uit dat de verhalende modus zal terugkeren.

Dat sluit weer aan op de verschillende details die eerder deze week zijn gelekt. Overigens gaan we vanaf 1 mei meer horen, want de video stelt aan het einde dat dit de kick-off datum is voor de onthulling van F1 23.