FromSoftware maakte vorige week bekend dat we Armored Core VI: Fires of Rubicon vanaf augustus zullen kunnen spelen. Langzaamaan krijgen we steeds meer info binnen over het spel, zo weten we nu ook dankzij Steam wat de minimale systeemseisen zullen zijn voor pc-spelers.

Als je Armored Core VI op je pc wilt spelen zul je in ieder geval 65GB aan vrije opslagruimte moeten hebben op je HDD of SSD, een 64-bit processor nodig hebben gepaard met 12GB RAM, DirectX 12 en een Nvidia GeForce GTX 960, AMD Radeon RX 480 of Intel Arc A380.

Het is nog niet bekend wat de aangeraden systeemeisen zijn, maar we verwachten dat deze informatie ook binnenkort bekend wordt gemaakt.

Armored Core VI: Fires of Rubicon is vanaf 25 augustus beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.