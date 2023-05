Met God of War, Spider-Man, Sackboy en The Last of Us hebben de voorbije twee jaar reeds enkele grote PlayStation franchises de overstap naar de pc gemaakt. Met vallen en opstaan, weliswaar… doch dat een uitbreiding van het jachtterrein Sony geen windeieren gelegd heeft, blijkt uit het fiscale rapport van 2022.

Daaruit blijkt dat de uitgever zijn winstmarge in de categorie ‘anderen’ (vrij vertaald: verkoopcijfers die niét via de PlayStation consoles behaald zijn, waaronder dus ook de pc) in het fiscale jaar 2022 bijna verdubbeld heeft tegenover het voorgaande fiscale jaar. Daar zitten die pc-ports dus zeker voor iets tussen.

De conclusie is dan ook voor de hand liggend: Sony zal pc-ports blijven maken, simpelweg omdat het geld in het laatje brengt.