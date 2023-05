Sony zet steeds meer van hun franchises over naar het witte doek of tv-series. Zo wordt er momenteel aan een Gran Turismo-film gewerkt, waar niemand minder dan Neill Blomkamp bij betrokken is voor de regie. Acteurs die meewerken zijn Orlando Bloom, Archie Madekwe en David Harbour.

In de film draait het om het verhaal van Jann Mardenborough, die via het spelen van Gran Turismo via de GT Academy in de echte racerij terecht is gekomen. Het betreft dus een waargebeurd verhaal en we kunnen dit in de loop van augustus in de bioscopen bewonderen.

Gezien het flink opschiet heeft Sony Pictures vandaag de eerste officiële trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.