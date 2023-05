Een grote tegenvaller voor Microsoft vorige week. De Britse waakhond CMA blokkeerde namelijk de overname van Activision Blizzard King door de Amerikaanse softwaregigant, waardoor de overname een stukje lastiger is geworden. Microsoft laat het daar niet bij zitten en heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de mededingingsautoriteit.

Hoe dat zal uitpakken is natuurlijk afwachten en ook kijken we met een schuin oog naar de Europese Commissie die later deze maand met hun bevindingen komt. In de tussentijd is gebleken dat de Britse blokkade voor nu een vrij grote impact kan hebben op de toekomst. Uit een passage in de uitspraak van de CMA valt op te maken dat Microsoft op basis van deze uitspraak de komende 10 jaar geen poging mag ondernemen Activision Blizzard over te nemen.

Zo staat het volgende te lezen:

“Prohibition would be affected by accepting undertakings under section 82 of the Act or making an order under section 84 of the Act, prohibiting the Merger and preventing the Parties from attempting to merge for a further period: our normal practice would be to prevent a future merger between the Parties for the next ten years, absent a change of circumstances.”

Vrij duidelijke taal dus. Hiermee is de overname overigens zeker niet helemaal van de baan, want zoals aangegeven zal Microsoft dit aanvechten. Duidelijk is wel dat de overname nog een hoop tijd zal kosten. En mocht het zover komen dat de overname definitief niet doorgaat, dan kost het Microsoft een hoop geld.

In die situatie zal Microsoft een bedrag van tegen de 3 miljard dollar aan Activision Blizzard King moeten betalen als een soort verbrekingsvergoeding, ondanks dat het niet aan Microsoft ligt. Linksom of rechtsom zal Activision Blizzard King er dus beter van worden, hoewel 3 miljard natuurlijk een schijntje is tegenover de 69 miljard dollar die gemoeid is met de overname.