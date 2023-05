Vorige week onthulde Codemasters een nieuw Formule 1 team voor F1 23, dit op een erg kenmerkende manier voor de sport. Het is nu echter wachten op de eerste trailer en die staat gepland voor morgenmiddag 17:00 uur.

In de tussentijd heeft EA Games wel bekendgemaakt dat Max Verstappen op de cover van de Champions Edition prijkt. Een grote verrassing mag dat niet zijn, gezien de Nederlander tweevoudig wereldkampioen is én omdat EA Games een persoonlijke sponsor van de coureur is. Op de reguliere uitgave van F1 23 staan Charles Leclerc, Lando Norris en Lewis Hamilton.

De onthullingstrailer van F1 23 is morgen hier te bekijken.