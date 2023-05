Sony heeft behoorlijk wat studio’s in hun portfolio zitten, die met allemaal verschillende projecten bezig zijn. Het is inmiddels duidelijk dat men zich meer met de live service markt wil gaan bemoeien en ook in die categorie zijn er meerdere games in ontwikkeling.

Daar is vanzelfsprekend de nodige kritiek op gekomen, maar tegenover Gamesindustry.biz zegt Hermen Hulst dat deze games verschillende genres dekken en geen makkelijke rip-offs zullen zijn van populaire games zoals Fortnite of Destiny. De baas van PlayStation Studios zegt dit in navolging van de overname van Firewalk Studios, die tot op heden nog geen enkele game heeft uitgebracht.

Naar verluidt zijn er tien van dit soort games in ontwikkeling, die ieder dus een eigen genre hebben maar ook ieder een ander publiek moeten aanspreken. Hulst is zich echter bewust van de lading die de term “live service” met zich meebrengt en dat het een competitieve markt is met succesvolle games. De Nederlander weet dus dat ze bij PlayStation van goede huize moeten komen om aanspraak te doen in dit marktsegment.

“There is a risk that we talk about ‘live service’ in generic terms – as if it is a single genre, or even a single business model. PlayStation Studios are making a variety of games that could be referred to as ‘live services’, targeting different genres, different release schedules, and at different scales. We are also creating games for different audiences, and I take confidence from our track record in creating worlds and stories that PlayStation fans love.”