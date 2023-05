PlayStation kwam vorige week met het nieuws dat zij een nieuwe mijlpaal hadden bereikt met de PS5. Zij wisten namelijk in het eerste kwartaal van dit jaar meer consoles te verkopen dan in hetzelfde tijdsbestek de voorgaande jaren. Nu heeft het Japanse bedrijf wederom een indrukwekkende mijlpaal bereikt.

Het bedrijf dat het langst consoles maakt is Nintendo. Je zou dan ook verwachten dat zij de meeste spelcomputers ooit hebben verkocht. Dit is echter niet het geval. Deze titel is namelijk weggelegd voor Sony PlayStation, zo laat een oplettende ResetEra gebruiker weten.

Zij hebben nu meer dan 500 miljoen consoles verkocht. Dit heeft nog geen consolemaker eerder voor elkaar gekregen. Nintendo staat op de tweede plek. Zij hebben tot nu toe 403,42 miljoen spelcomputers verkocht. Let wel op: het gaat hier om consoles, handhelds worden niet meegerekend.

Ben je van mening dat handhelds ook meegerekend moeten worden, dan is Nintendo de koning. Dan komt hun totaal op 833,58 miljoen exemplaren. Sony komt dan niet verder dan 597,3 miljoen stuks.