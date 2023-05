In april kondigde Deficit Games via het PlayStation Blog aan dat VR Skater deze zomer beschikbaar zal komen voor PlayStation VR2. Het is nu zo’n twee weken geleden sinds die eerste aankondiging en de ontwikkelaar weet ons al te verblijden met een specifiekere datum, namelijk 21 juni.

VR Skater is een virtual reality skateboard simulator waarin je trucs kunt doen door het skateboard met je handen te bewegen. Je kunt de nieuwste trailer van VR Skater hieronder bekijken.