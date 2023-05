De Nintendo Switch is met bijna 123 miljoen verkochte units een onvervalst succes en viert bovendien dit jaar z’n zesde verjaardag. Dit betekent echter ook dat de hardware niet meer je van het is en we zien tegenwoordig steeds meer dat ontwikkelaars alles uit de kast moeten halen om de performance van hun games een beetje op orde te houden.

Het gonst bovendien al enorm lang van de geruchten omtrent een opvolger of op z’n minst een upgrade van de Switch, maar een aankondiging bleef helaas uit. Nu heeft een openstaande vacacture bij NERD (Nintendo European Research & Development) onthuld dat het Japanse bedrijf op zoek is naar ervaren engineers.

De nieuwbakken werknemers van Nintendo zullen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van game engines en diens onderliggende programmatuur. De tekst in kwestie benoemt dat men voor deze positie specifiek op zoek is naar mensen die aan zowel next- als current-gen platforms gaan werken en daarbij wordt cross-platform ontwikkeling genoemd.

NERD is onder meer verantwoordelijk voor de emulators die gebruikt worden voor de klassieke games die inbegrepen zijn bij Nintendo Switch Online. Het benoemen van next-generation platforms en specifieker cross-platform ontwikkeling lijkt daarbij een hint te zijn dat de opvolger van de Nintendo Switch een soortgelijk concept zal hanteren. Hopelijk betekent dit ook dat backwards compatibility van de partij zal zijn, hoewel dat met Nintendo nooit een zekerheid is.