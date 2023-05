Eind volgende week ligt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom eindelijk in de winkels. Sommige gamers zijn echter al in bezit van de Switch-exclusive en zij lekken beelden en informatie.

Nintendo heeft niet echt veel van het nieuwste avontuur van Link getoond en dat zal niet zonder reden zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal de game je dan ook verrassen met wat het allemaal te bieden heeft. Wil je het liefst zo weinig mogelijk weten van het spel, zodat je optimaal van de nieuwe Zelda kunt genieten, pas dan goed op wat je op internet leest en bekijkt.

Nintendo zelf heeft wel nog een nieuwe video beschikbaar gesteld en die kan je hieronder bekijken. Ook hiervoor geldt dat als je ‘blank’ aan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wilt beginnen, je deze beter over kunt slaan.