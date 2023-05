Microsoft is er niet vies van om de interface van de Xbox consoles zo nu en dan van een nieuw likje verf te voorzien. De afgelopen maanden zijn ze bezig geweest met een nieuwe verbetering, waarbij de gehele interface zo wordt ingericht dat het wat minder vol is.

Deze interface is nu beschikbaar via de Alpha programma’s en daardoor krijgen we een goede indruk van hoe dit eruit zal zien. Hierbij speelt de interface vooral met de games, waarbij de geselecteerde game uitgelicht wordt op de achtergrond, wat er erg kleurrijk uit kan zien.

Een andere opvallende wijziging is dat de tegels naar beneden zijn verplaatst en dat ze kleiner zijn. Dit zorgt er voor dat de achtergrond veel beter naar voren komt. Verder zou de navigatie in het menu verder geoptimaliseerd gaan worden, wat het navigeren naar content efficiënter moet maken.

De update die dit toepast is nu nog niet officieel uitgerold, dit zal later dit jaar gebeuren.