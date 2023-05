Vorige week onthulde Codemasters een nieuw, fictief team voor F1 23 en gisteren heb je kunnen lezen dat Max Verstappen op de cover van de Champions Edition prijkt. Het was even wachten, maar nu hebben we ook de eerste trailer van de game voor je.

Hieronder zie je F1 23 voor het eerst in actie en daarbij kunnen we melden dat Braking Point terug zal keren. Dit is de verhalende modus die in 2023 geïntroduceerd werd en vorig jaar een pauze nam. Liefhebbers van deze modus hebben nu dus extra reden om naar F1 23 uit te kijken.

Buiten de terugkeer van Breaking Point biedt F1 23 verschillende verbeteringen en nieuwe features. Zo is de besturing nog realistischer geworden, waardoor je onder andere voorspelbaarder rijgedrag kunt verwachten. Codemasters heeft ook gehoor gegeven aan een grote vraag van de community, namelijk een raceafstand van 35%. Dit biedt een ideale middenweg tussen tussen korte en lange race-opties.

Een geheel nieuwe toevoeging is F1 World. Deze hub helpt spelers wegwijs te maken in de wereld van F1. Hierin zal je verschillende modi tegenkomen en je kan upgrades voor je auto verdienen door uitdagingen te voltooien.

Samen met het vrijgegeven van de trailer, is ook de releasedatum van F1 23 bekendgemaakt. F1 23 verschijnt op 16 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.