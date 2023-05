De releasedatum van Street Fighter 6 kruipt steeds dichterbij. Met nog iets minder dan een maand te gaan is het dan ook meer dan normaal dat we wat meer van het spel te zien krijgen. Dankzij GameInformer krijgen we een uitgebreide blik op de World Tour modus en wat je daarin precies allemaal zult doen.

In de World Tour modus zul je je eigen personage kunnen creëren, verschillende locaties kunnen bezoeken en natuurlijk het gevecht aan kunnen gaan met strijders die je tegenkomt. Je zult ook kunnen trainen met verschillende ‘meesters’ zoals Ryu en Chun-Li, en diens iconische moves vrijspelen om deze uiteindelijk zelf te kunnen gebruiken.

De gameplay toont ook wat minigames, zo zul je borden breken en eten kunnen klaarmaken. Is je interesse al gewekt? Dan kun je zelf ook een gratis demo proberen van de World Tour modus op de PS4, PS5, Xbox Series X|S en pc, alvorens de game wordt uitgebracht op 2 juni.