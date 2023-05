De release van Redfall is dan eindelijk hier en om dit te vieren heeft Bethesda een launch trailer uitgebracht. Het valt echter te betwijfelen of de champagne al uit de kast mag met de tegenvallende reviews die Redfall heeft ontvangen, zo zijn ook wij niet zo te spreken over de game in onze review

Redfall is nu beschikbaar op de Xbox Series X|S en pc. Het spel is ook beschikbaar als onderdeel van het Game Pass abonnement. Je kunt de launch trailer hieronder bekijken.