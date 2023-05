Ubisoft werkt aan verschillende nieuwe games in de Assassin’s Creed franchise, waarvan Assassin’s Creed: Mirage het eerste deel is dat moet verschijnen. Deze game staat vooralsnog voor dit jaar gepland, maar Ubisoft heeft tot op heden nog geen releasedatum gecommuniceerd.

Er bestaat echter een kans dat de game in augustus uitkomt. Een GameStop medewerker heeft op Reddit een foto geplaatst van de interne GameStop systemen, waarop te lezen valt dat de game gepland staat voor een release in augustus.

Eind vorig jaar liet Insider Gaming al weten dat Ubisoft van plan is om Assassin’s Creed: Mirage in augustus uit te brengen, dus dit vult elkaar netjes aan. Een datum moeten we je echter nog schuldig blijven, want dat is bij de leakers niet bekend.

Naar verwachting zal Ubisoft tijdens hun Forward showcase op 12 juni meer over Assassin’s Creed: Mirage uit de doeken doen, waaronder een releasedatum.