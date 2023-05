Senua’s Saga: Hellblade 2 is nu al geruime tijd in ontwikkeling bij Ninja Theory, maar de game is tot op heden nog niet voorzien van een releasedatum. Met games als Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall en Starfield hebben Xbox-gamers in ieder geval een druk jaar voor de boeg en mogelijk dat het volgende verhaal van Senua daar toch nog bij gaat komen.

Microsoft heeft namelijk onlangs een nieuwe advertentie voor Game Pass de wereld in geslingerd, waar natuurlijk een boel games in terugkomen. Dit zijn allemaal games die reeds verkrijgbaar zijn of officieel bevestigd zijn voor een release in 2023. Behalve één game, drie keer raden welke? Juist, ook Hellblade 2 komt terug in de beelden. Betekent dit dat een releasedatum op handen is? We houden de nieuwtjes in ieder geval strak in de gaten.