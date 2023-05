Eind maart werd Super Mega Baseball 4 gespot op de website van de Taiwanese rating board. De verwachting was dan ook dat een aankondiging niet lang op zich zou laten wachten. Dat is inderdaad het geval, want de game is nu officieel onthuld.

MetalHead Studios is ondertussen overgenomen door Electronic Arts, dus beschikt de ontwikkelaar over een groter budget. Tevens kan er voor het eerst in de serie gebruik worden gemaakt van de bekende MLB-atleten in plaats van verzonnen personages. Wel blijven de cartoon-achtige graphics behouden.

Super Mega Baseball 4 zal meer features en modi met zich meebrengen, alsmede een verbeterde algehele presentatie. Het honkbalspel zal ook cross-platform play voor de multiplayer ondersteunen en cross-generation matchmaking in ‘Pennant Race’ en ‘Online Leagues’.

Het vierde Super Mega Baseball deel zal op 2 juni 2023 uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series consoles, Nintendo Switch en pc. De eerste trailer is ook al beschikbaar gesteld en die kan je hieronder bekijken.