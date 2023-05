Gisteren lieten we jullie al weten dat Spider-Man Remastered ook als een stand-alone game op de PlayStation 5 zal verschijnen – deze maand nog zelfs! Vandaag hebben we opnieuw nieuws waarin beide spinnenmannen een centrale rol spelen, al is het helaas niet de officiële releasedatum van Spider-Man 2, die nog steeds uitblinkt door zijn afwezigheid.

Terwijl ontwikkelaar Insomniac Games geduld blijft prediken, hebben ze bij Marvel wel een leuke promostunt in gedachten. Ter ere van Free Comic Book Day – zaterdag 6 mei – verschijnt er namelijk een heuse prequel comic, die dienst doet als inleiding op de nog dit jaar te verschijnen PlayStation exclusive. Peter, Miles en MJ zullen daarin alvast hun opwachting maken.

Als fans van Spider-Man én Marvel in het algemeen, juichen we dit uiteraard alleen maar toe. We zijn benieuwd!