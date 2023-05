Alle informatie zit eigenlijk al in de titel van dit bericht: eind deze maand, op 31 mei om precies te zijn, belandt The Tartarus Key in de virtuele winkelrekken. Die game, waarin je als hoofdpersonage levend moet zien te ontsnappen uit een landhuis vol puzzels en uiterst dodelijke valstrikken, doet er alles aan om je mentaal terug te sturen naar het tijdperk van de allereerste PlayStation console.

Dat zie je aan het grafische stijltje, waarvoor het woord blokkerig lijkt te zijn uitgevonden. Maar ook de gameplay mikt schaamteloos op het soort oldschool survival horror waar fans van de originele Resident Evil en Silent Hill games graag nostalgisch op terugblikken. De onderstaande trailer hoopt je alvast warm te maken voor deze terugkeer naar de ‘goede oude tijd’.