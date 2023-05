Afgelopen jaar was Microsoft als één van de weinige grote partijen aanwezig op de gamescom. De line-up van vorig jaar bestond uit verschillende titels, waaronder Planet of Lana. In deze indie game kom je op een planeet terecht waar alle levendige wezens met elkaar in harmonie leefde, maar daar is een einde aangekomen. Robots lijken de wereld te hebben overgenomen en jij kan binnenkort deze wereld bezoeken.

Op 23 mei verschijnt Planet of Lana voor de pc en Xbox en dan kan je het mysterie van deze planeet gaan ontrafelen. Ondanks dat de wereld in oorlog lijkt te zijn, is het vertelde verhaal geen verhaal over oorlog volgens de ontwikkelaar. Je wordt bijgestaan door een trouwe compagnon en je zal diverse puzzels en vijanden op je pad aantreffen. Er moeten ook keuzes gemaakt worden die ongetwijfeld invloed hebben op het verloop van het verhaal.

Hieronder kan je de trailer bekijken die deze mooie, sfeervolle puzzelgame laat zien. De game zal ook direct beschikbaar zijn op Xbox Game Pass.