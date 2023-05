Op de PlayStation 5 kan je vrijwel elke PlayStation 4 game spelen via de backwards compatibility feature van de console. Een goede zaak natuurlijk, maar er bleek nog een kleine issue te zijn met het streamen van textures. Zo nu en dan kon het voorkomen in bepaalde games dat textures niet goed ingeladen werden, waardoor het er wat kaal uitzag.

Eén van de games waarin dit kan gebeuren is Shadow of the Colossus, waarbij sommige stukjes van de wereld plots in lage resolutie werden getoond. Een klein detail, gezien het veelal gewoon goed gaat. Toch een punt van aandacht voor Sony blijkbaar, want met de laatste firmware update is dit probleem opgelost.

Gamers delen op verschillende platformen, waaronder Reddit, verschillen die sinds de laatste firmware update te zien zijn. Dit suggereert dus dat Sony wat aanpassingen aan de back-end van de backwards compatibility verricht heeft.