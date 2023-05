We gaan richting de helft van het huidige Call of Duty: Modern Warfare 2 en Warzone 2.0 seizoen en dan mogen we altijd een Reloaded update verwachten. Via het PlayStation Blog heeft Activision de algemene details bekendgemaakt en laten weten dat de Reloaded update op 10 mei verwacht mag worden.

Voor de gewone multiplayer mogen we een nieuw hoofdstuk in de Raid verwachten, waarbij het avontuur volgt op waar het tweede hoofdstuk stopte. In de Special Ops modus komt een nieuwe missie beschikbaar: ‘Defender: Hafid Port’. Hierbij is het de bedoeling dat je eerst door de verdediging breekt om vervolgens inkomende golven vijanden te weerstaan.

Uiteraard ontbreekt het niet aan nieuwe multiplayer maps en zo zullen we ‘Alboran Hatcher’ (6v6), ‘Giant Infection’ en ‘Faceoff’ ontvangen. Giant Infection is een grote Battle Map en Faceoff een nieuwe Gunfight map, die tevens beschikbaar is voor Kill Confirmed en Team Deathmatch.

Ook Warzone 2.0 wordt natuurlijk niet vergeten en de belangrijkste nieuwigheden hebben we op een rijtje gezet:

De Plunder modus keert terug

De Deployable Buy Station komt beschikbaar

Warzone Ranked Play

Nieuwe DMZ Exclusion Zone

Tot slot zijn er twee nieuwe Full-Auto Handguns (FTAC Siege & GS Magna) beschikbaar en er worden nieuwe Weapon Camos toegevoegd, waarmee je tegen het voltooien van een uitdaging twee camo’s voor alle wapen categorieën in de game ontvangt. Tot slot wordt Kevin Durant geïntroduceerd als speelbare Operator.