Als je eens een kijkje neemt in wat voor MMORPG’s er tegenwoordig nog allemaal speelbaar zijn, is de kans groot dat je er een tegenkomt die in Zuid-Korea is ontwikkeld. De Koreanen zijn dol op dit genre en zij weten dan ook vaak met erg interessante concepten te komen. Chrono Odyssey belooft in ieder geval grafisch al een hele mooie titel te worden.

Met de onderstaande trailer krijgen we voor de eerste keer de game in actie te zien. Wat getoond wordt ziet er in ieder geval alvast schitterend uit. Voor meer informatie over wat we precies van Chrono Odyssey mogen verwachten, heeft Xbox Wire een interessante blogpost online gezet.

Chrono Odyssey verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wanneer is echter nog de vraag.