Op 19 mei verschijnt LEGO 2K Drive voor verschillende platformen. Na deze release is het echter nog niet gedaan met de titel, want 2K Games en Visual Concepts hebben veel plannen. Zo zullen er verschillende seizoenen met extra content en activiteiten verschijnen. Daarover heeft men nu een tipje van de sluier opgelicht.

Het eerste seizoen van LEGO 2K Drive zal in juni van start gaan en nadien volgen er meer. Per seizoen mag je nieuwe uitdagingen verwachten die gekoppeld zijn aan de Drive Pass, die 100 tiers kent. Door te spelen zul je steeds verder levelen, wat je nieuwe beloningen oplevert.

Hierbij is er een onderscheid tussen een gratis en betaalde variant van de Drive Pass. De content die je vrijspeelt is in grote lijnen gelijk, maar vanzelfsprekend krijg je via de premium variant meer content dan bij de gratis optie. Tevens krijg je hier een ‘Awesome Pizza Vehicle’ bij, samen met 550 Coins, te gebruiken voor aankopen in de in-game store.

In tegenstelling tot veel andere games zijn de seizoenen van LEGO 2K Drive niet gebonden aan tijd. Spelers kunnen elk seizoen dus vanaf de release op hun eigen tempo spelen en voltooien.