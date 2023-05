Over een kleine week verschijnt TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 en dan kunnen motorfanaten aan de slag op hoge snelheid met diverse parcours op het eiland Man. Het eilandje, dat tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk ligt, is een prima omgeving waar veel valt te zien. De beroemde St John’s en Clypse routes zijn hier onder andere deel van, maar je krijgt in deze game ook meer vrijheid.

In de nieuwe trailer wordt namelijk de Open Roads-feature getoond. Voor het eerst in de franchise kan je nu op je gemak genieten van de prachtige omgevingen van diverse parcours. Niet alleen dat, maar ook de parcours worden via zijwegen met elkaar verbonden. Zo kan je het binnenste van het eiland verkennen, een bezoekje brengen aan de Snaefell Mountain en nog vele andere locaties.

Hieronder kan je de trailer bekijken die de Open Roads-feature laat zien. Isle of Man: Ride on the Edge 3 verschijnt op 11 mei.