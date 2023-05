Pc-gaming is mij met de paplepel ingegoten. Als kind kreeg ik van mijn vader mijn eerste computer, een afdankertje van zijn kantoor. Deze pc van het oer-Hollandse merk Tulip was uitgerust met een floppy drive en een installatie van Windows 3.0. Gretig kocht ik alle delen van Commander Keen, games zoals Rescue Rover en een jonge gamer was geboren. Later kwamen daar natuurlijk nog consoles bij, maar de pc bleef altijd een warm plekje in mijn hart houden. Vandaag de dag is het niet makkelijk om een pc-gamer te zijn. Hoewel de pc-gaming markt de laatste jaren behoorlijk in de lift zit, lijken veel uitgevers die memo niet te hebben gehad en krijgen we met regelmaat een ondermaatse versie van anderzijds prima titels voorgeschoteld.

Allereerst wil ik graag benadrukken dat dit geen “hurr hurr pc masterrace”-artikel wordt. We zijn bekend met de meme en zo behandelen we het ook: als een meme. Net zoals het eeuwige gekibbel tussen PlayStation en Xbox-fans zijn er ook pc-gamers die hun platform als het beste beschouwen. Zo kijk ik er in ieder geval niet naar. Waarom ben ik pc-gamer? Ik hou van de totale controle die ik over mijn games heb zonder afhankelijk te zijn van wat een console-game mij biedt. Recent voorbeeld is Redfall waarbij Xbox spelers nog even moeten wachten op een 60fps performance modus. Daar hoeven pc-gamers dan weer niet op te wachten, mits je de game überhaupt op een stabiele 60fps aan de praat krijgt, maar dat is een ander verhaal. Naast dat vind ik het ook prettig om zelf te kunnen bepalen welke games ik met muis en toetsenbord speel of met een controller. Als kers op de taart zijn daar natuurlijk een breed scala aan mods.

In een maand tijd hebben we als pc-gamer al drie rake klappen moeten verwerken. Het startschot werd gegeven door de pc-port van The Last of Us: Part I. Dat die game zo’n wanprestatie leverde was voor ons een behoorlijke shock. Sony heeft groot ingezet op pc-ports en tot op heden hadden we weinig te klagen over de kwaliteit van Sony’s games op dat platform. The Last of Us: Part I voor pc was bij release in een dusdanig slechte staat dat we het gewoon als onspeelbaar konden bestempelen. Nu een paar patches verder is de game op z’n minst speelbaar, maar dat één van de grootste titels van Sony in die staat door de kwaliteitscheck heen is gekomen blijft voor ons een raadsel. Hopelijk is het een eenmalige uitglijer.

Net wanneer er voldoende patches waren om die game enigszins speelbaar te maken, kwam het volgende fiasco al om de hoek kijken. Star Wars Jedi: Survivor werd door ons goed ontvangen op de PlayStation 5. Ga je echter kijken naar de reacties op de pc-versie, dan hoor je plots heel andere geluiden. Mensen met de dikste videokaarten die er op de markt te vinden zijn wisten nauwelijks een framerate van 30fps te behouden. Hoe dan? Een Unreal Engine 4 game die een RTX 4090 op zijn knietjes weet te brengen is wel bewonderenswaardig te noemen. En het is niet alsof het enkel die vervelende pc-gamers zijn die het niet goed genoeg vinden, Respawn Entertainment en EA gingen op Twitter met de billen bloot omtrent deze problemen. Net als Naughty Dog en Sony deden met de pc-port van The Last of Us: Part I.

De meest recente casus is natuurlijk Redfall. Op de Xbox-consoles wordt de game niet fantastisch onthaald, maar weet het op z’n minst nog in de middenmoot te blijven op Metacritic. De pc-versie daarentegen… daar mag je ook onze review nog eens op naslaan. Wederom een titel die draait op Unreal Engine 4, maar alles behalve geoptimaliseerd is op het moment van schrijven. Dit soort prestatieproblemen zijn natuurlijk op te lossen met een paar patches, maar het is enigszins shockerend dat dit soort grote releases met dusdanig veel problemen op het pc-platform worden uitgebracht. Het is ronduit jammer.

Waarom blijf ik dan zo aan de pc als platform vasthouden? Dat omschreef ik natuurlijk al in de tweede alinea van dit artikel. Als alles gaat zoals het moet heeft de pc zijn voordelen ten opzichte van een console, net zoals een console voordelen heeft tegenover een pc. Je koopt een console rond de € 500,-, duwt er een schijfje in en je kan gamen. Op een pc vergt dat toch wat meer budget en soms ook moeite om een game naar wens te laten draaien. Als je dan flink investeert in een mooie pc, dan mag je verwachten dat je daar erg goede resultaten op haalt. Die moeite om alles precies naar wens te laten draaien doe ik aan het eind van de rit met liefde en plezier, maar ik heb het idee dat bij een groot deel van de uitgevers die liefde voor het pc-platform niet wederzijds is.

Ben jij ook een pc-gamer en voelt dit ook zo voor jou? Of ben je een console-gamer die gewoon graag eens hierover mee praat? Laat je vooral horen in de comments waar we hopelijk een leuke discussie met elkaar kunnen voeren.