Toevallig als smokkelaar actief in GTA Online? Dan is het momenteel extra interessant om in de game te duiken, want Rockstar Games beloont smokkelaars nu met anderhalf keer zoveel GTA$ en RP bij het spelen van alle Air Freight Cargo verkoopmissies. Nog actief in de Los Santos Drug Wars? Dan profiteer je van dezelfde bonus.

Het The Last Dose Hard Mode evenement gaat ondertussen ook door en dat levert je per voltooide missie ook extra’s op, zie hieronder op een rijtje:

Voltooi ‘This is an Intervention’ op het niveau Hard om de Pink and Lime SC Coin Wraps te ontvangen

Voltooi ‘Unusual Suspects’ op het niveau Hard om de Classic DS Tiger Embroidered Designer Jeans te ontvangen

Voltooi ‘Checking In’ op het niveau Hard om de Black VDG Cardigan en Black VDG Wide Designer Jeans te verdienen

Voltooi alle missies van The Last Dose op het niveau Hard om een skin voor de Micro SMG te winnen

Tot slot wat de gewone updates betreft scoor je op dit moment twee keer zoveel GTA$ en RP bij deelname aan Turf Wars. Mocht je de game op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S spelen, dan zijn de volgende zaken momenteel van kracht:

Premium testrit: De Pegassi Weaponized Ignus

De HSW-tijdrit van deze week vindt plaats tussen Sandy Shores en La Puerta

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport-showroom: De Vapid Retinue, Declasse Impaler, Vapid Flash GT, Dinka Jester en Übermacht Sentinel

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Grotti Visione en Übermacht SC1

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Pegassi Zentorno

LS Car Meet-testritten: De Dewbauchee Rapid GT Classic, Bravado Greenwood en Lampadati Furore GT

Te winnen in de LS Car Meet: Win vier dagen op rij een Pursuit Race om de Ocelot Jugular te verdienen

Zoals gebruikelijk zijn er ook wat kortingen waar je van kunt profiteren en dat richt zich qua vastgoed op de hangars en bijbehorende aanpassingen en upgrades. De korting die daarop van kracht is, is momenteel 30%.

Bij de Gun Van profiteer je van 25% korting op het zware snipergeweer, 20% op pantsers en 15% op throwables. Qua voertuigen zijn de volgende modellen in de aanbieding:

Western Company Rogue (vliegtuig) – 30% korting

Bravado Greenwood (musclecar) – 30% korting

Übermacht SC1 (supercar)– 30% korting

Vapid Flash GT (sportwagen) – 30% korting

Tot slot de GTA+-voordelen: Een gratis Karin Boor; het Paleto Bay Meth Lab met een gratis personeelsupgrade; Spat-afmakers voor de honkbalknuppel en het mes bij de Gun Van; nieuwe gratis Dark Blue Pearl- en Green Prismatic Pearl Chameleon-laksets bij Los Santos Customs; 50% extra GTA$ en RP voor het voltooien van Acid Lab-verkoopmissies, en nog veel meer.