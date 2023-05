Eind deze maand kunnen we aan de slag met The Lord of the Rings: Gollum nadat de game jaren in ontwikkeling is geweest en te maken heeft gehad met uitstel. Nu de release toch echt dichterbij komt, komen we steeds meer te weten. Zo hebben we de game laatst al kunnen spelen, waar je hier meer over kunt lezen.

Ook weten we dat de game via additionele (betaalde) content in het Elfs ingesproken is en nu kunnen we meer delen over de speelduur. Volgens de ontwikkelaar (in een interview met GamingBolt) zal de game tegen de 20 uur duren als de speler op een ontspannen tempo speelt. Met andere woorden: de gemiddelde gamer zal er zolang over doen, maar het kan sneller.

“A relaxed playthrough of the game with exploration of the beautifully crafted environments and listening to dialogues will take around 20 hours. Avid adventure players will be able to finish the game faster but we advise everyone to take their time and breathe the air of Middle-earth.”

The Lord of the Rings: Gollum verschijnt op 25 mei voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.