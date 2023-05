Als je te maken hebt met ruimtegebrek op je Xbox Series X|S, kan het aanschaffen van extra opslag een mooie oplossing zijn. Hiervoor zijn verschillende opslagkaarten van Seagate beschikbaar, variërend van 512GB tot 2TB.

Deze opslagkaarten zijn relatief prijzig, maar via de Xbox website is duidelijk geworden dat er een prijsverlaging van kracht is. Het zijn vooralsnog prijsverlagingen in de Verenigde Staten, dus het is even afwachten in hoeverre dat in Europa ook door wordt gevoerd.

De prijsverlaging is vrij fors, zie de details op een rijtje:

512GB Seagate Expansion Card – Van $139.99 voor $89.99

1TB Seagate Expansion Card – Van $219.99 voor $149.99

2TB Seagate Expansion Card – Van $399.99 voor $279.99

Het is afwachten of en wanneer we in Europa een prijsverlaging krijgen. Tot er duidelijkheid is, adviseren we je te wachten met een aanschaf aangezien het best flink scheelt.