Het zijn hoogdagen voor Star Wars-fans: Star Wars Jedi: Survivor is uit, de internationale Star Wars dag vond plaats afgelopen week (May the 4th) én volgens een insider zou er momenteel gewerkt worden aan een nieuwe game in de beroemde franchise.

Andy Robinson van VGC reageerde op Twitter op een Star Wars-fan die graag eens een nieuwe RTS-game zou willen zien in het Star Wars-universum. Robinson’s antwoord was vaag, maar tegelijk veelzeggend:

‘I imagine you won’t have to wait much longer for a Star Wars RTS from a big-name developer…’

Uiteraard lokte deze uitspraak een reactie uit: er werd gevraagd naar welke game Robinson precies verwees, waarop hij met de volgende profetische woorden antwoordde:

‘The one I was thinking of hasn’t been announced 😉‘

Momenteel werkt er dus een grote studio aan een onaangekondigde RTS-game in het Star Wars universum, maar meer dan dit weten we nog niet. We zullen even geduld moeten uitoefenen en afwachten tot deze mysterieuze studio met officieel nieuws naar buiten komt.