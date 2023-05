Hogwarts Legacy zat op de PlayStation 5 op technisch vlak goed in elkaar en schotelde een gedetailleerde wereld voor. Nu is ook de PlayStation 4-versie beschikbaar en ElAnalistaDeBits heeft deze vergeleken met zijn grote broer.

Aangezien de PlayStation 4 een stuk minder krachtig is dan de PlayStation 5, zijn er wat concessies gedaan om Hogwarts Legacy op de last-gen console van Sony te laten draaien. Dit zijn er echter niet zoveel dan je zou denken. Er is wat kwaliteitsverlies qua graphics en de draw distance is korter, maar de PS4-versie weet toch verrassend dicht in de buurt te komen van dezelfde game op de PS5.

Het grootste verschil zit hem in de framerate. De PlayStation 5-versie van Hogwarts Legacy kan je op maximaal 120 frames per seconde spelen. Op de PlayStation 4 en Pro kan je op 30fps spelen of je kunt kiezen voor een unlocked framerate. Dan schommelt het geheel tussen de 40 en 60fps. Daarbij moet wel gezegd worden dat de 60fps niet heel vaak gehaald wordt.

De vergelijking van de PlayStation 4- en PlayStation 5-versie van Hogwarts Legacy kan je hieronder bekijken.