Heel binnenkort zullen we aan de slag kunnen gaan met de nieuwste Zelda-game: Tears of the Kingdom, wat een opvolger wordt van het fenomenale The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Om de naderende release (nog wat meer) in de schijnwerpers te zetten, gaf het Japanse ‘Ensemble G.A.P’ (Game-, Anime- en Popmuziek) vorige maand een heus concert waarop de soundtrack van Breath of the Wild werd gespeeld. Dit volledige concert is nu te beluisteren via YouTube.

We zullen er niet te veel woorden aan vuilmaken (muziek moet je immers niet lezen), dus als je een duik wilt nemen in de heerlijke soundtrack van deze topgame, dan kan je het concert hieronder bekijken/beluisteren.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verschijnt op 12 mei.