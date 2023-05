Er zijn verschillende berichten verschenen over het succes van de HBO-serie gebaseerd op The Last of Us. Nu zijn er nieuwe cijfers naar buiten gekomen die tonen dat de tv-serie een nog grotere hit is dan werd gedacht.

Twittergebruiker DomsPlaying heeft het inkomstenrapport van HBO doorgelezen. Daaruit blijkt dat het gemiddelde aantal kijkers per episode van The Last of Us maar liefst 32 miljoen was. In Latijns-Amerika en Europa is de serie zelfs de best bekeken HBO Max show ooit.

Sinds de serie te zien is op HBO zijn er ook 1,6 miljoen extra abonnees bijgekomen. Er is tevens meer geld binnengekomen doordat meer bedrijven hebben geadverteerd op HBO. Het is dan ook niet vreemd dat er meer winst is geboekt door het Amerikaanse bedrijf.