Enkele weken geleden kwam Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp na veel uitstel dan eindelijk op de markt. Deze reboot van de tactische titels uit het Game Boy Advance tijdperk was enorm geslaagd en regisseur James Montagna denkt intussen al aan zijn volgende project.

In een interview met MinnMax sprak hij over wat hij graag zou willen doen in de toekomst. Hij heeft verschillende ideeën, maar één game springt er met kop en schouders bovenuit: Kuru Kuru Kururin. Deze wat abstracte puzzelgame is te spelen met een Nintendo Switch Online + Expansion Pack abonnement, maar wist nooit echt een groot publiek aan te spreken. Daar wil Montagna verandering in brengen.

“Well, Kuru Kuru Kururin is up there, I would say it’s probably number one.”

Daarnaast denkt hij ook nog aan wat andere games, waarbij het duidelijk moge zijn dat hij graag de obscure kant opgaat en de ‘grote’ namen aan andere teams overlaat.

“The thing about games like Zelda and Mario [is] they do them so well, I’m happy to see them keep doing it.

I’d love to work on something obscure, you know? So for me, I think about games like Kuru Kuru Kururin, I think of games like Rhythm Heaven [and] WarioWare. There’s also things like Chibi Robo – that would be interesting to explore.”