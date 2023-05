Eén van de grootste releases van deze maand, is ongetwijfeld The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nintendo wil de release van deze game dan ook zoveel mogelijk in de bloemetjes zetten om zo de hype tot maximale hoogtes te brengen. Nu werd aangekondigd op Twitter dat op 12 mei, de dag van de release, ook een Nintendo Treehouse livestream evenement zal worden uitgezonden.

Get ready Legend of Zelda fans! We will be hosting a special livestream leading up to the midnight launch of the Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom. Tune in on 5/11, starting at 6:45pm PT/9:45pm ET to watch Nintendo Treehouse: Live & more!