Volgens het Britse The Telegraph heeft Microsoft een nieuwe advocaat genaamd Daniel Beard aangenomen. Beard zal het op moeten nemen tegen de CMA, de Britse marktauthoriteit.

Daniel Beard is natuurlijk niet zomaar aangenomen, de beste man heeft namelijk al wat succes op zijn naam staan. Zo wist hij in de afgelopen jaren al succesvol te zijn in zaken tegen de Europese Unie namens Apple, dat werd beschuldigd van het aannemen van illegale staatssteun, en Intel, dat uiteindelijk een decennium oude boete van 1,1 miljard euro tóch niet hoefde te betalen.

Microsoft hoopt dat Beard het succes in de EU-zaken kan repliceren tegen de Briste authoriteit, dat vooralsnog de acquisitie van Activision Blizzard tegenhoudt. Naast de CMA is Microsoft ook nog verwikkeld in een strijd met het Amerikaanse FTC dat Microsoft heeft aangeklaagd.

In de komende twee weken wordt ook de beslissing van de Europese Unie verwacht. Volgens bronnen van The Telegraph is de verwachting dat de EU de deal wél goed zal keuren.