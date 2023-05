Marvel’s Midnight Suns verschijnt deze week op de vorige generatie consoles en pakt tegelijkertijd uit met zijn laatste DLC-personage, Storm. Zij is al sinds mensenheugenis lid van de X-Men, schitterde reeds meermaals op het witte doek in de gelijknamige filmreeks én zal ook in de game over de vaardigheid beschikken om de weersomstandigheden te manipuleren.

Wat Storm precies kan verwezenlijken, zie je in de onderstaande video. Deze showcase duurt maar liefst zes minuten en toont onder andere dat het loont om Storms kaarten een beurt langer bij te houden – hun waarde en kracht gaat daarmee namelijk flink omhoog. Wat de heldin nog meer met zich meebrengt, kan je hieronder zelf ontdekken. Zeker even kijken dus. Enjoy!