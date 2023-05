Journalist Jeff Grubb liet in april al optekenen dat hij ervan uitgaat dat Sony nog deze maand (of uiterlijk begin juni) met een showcase zou komen. De precieze inhoud van die vooralsnog hypothetische presentatie was koffiedik kijken en prikkelt na een recent bericht op ResetEra alleen nog maar meer de verbeelding. Het zou immers best spectaculair kunnen worden.

Ontwikkelaar en industrie-insider shinobi602 heeft daar namelijk vermeld dat meerdere Sony studio’s klaar zouden zijn om hun projecten te laten zien. Het zou dus best eens om méér kunnen gaan dan enkel Insomniacs Spider-Man 2 en Naughty Dogs terugkeer naar het The Last of Us universum in een multiplayerjasje. Wij zijn alvast uitermate geïntrigeerd.