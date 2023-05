Over iets meer dan twee weken ligt The Lord of the Rings: Gollum in de winkels en beetje bij beetje komen er meer details naar buiten. Zo kon je afgelopen weekend lezen dat de game pakweg een uurtje of 20 duurt om uit te spelen als je op een relaxte manier door het avontuur gaat.

Nu kunnen we melden wat we qua grafische modi mogen verwachten. De ontwikkelaar vertelt aan GamingBolt dat we op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S een Quality en Performance modus krijgen. Hierbij mikt de ontwikkelaar op een 2K resolutie en een stabiele 60fps.

Specifieke details zijn nog niet bekendgemaakt, maar naar verwachting zal het bovenstaande voor de Performance modus zijn. Indien zo, dan zal de framerate bij de Quality modus ietsje lager liggen tegen een hogere resolutie. Fijn is in ieder geval dat je de optie krijgt om te kiezen, want dat is tegenwoordig ook lang niet altijd een zekerheid zo leerde Redfall ons.