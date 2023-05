Sony maakt eens in de zoveel tijd bekend hoe het er voor staat met de verkopen van de PlayStation 5. Uit recente informatie weten we dat de console inmiddels de 38 miljoen verscheepte exemplaren voorbij is en dat Sony mikt op nog eens 25 miljoen stuks verschepen voor het einde van het huidige fiscale jaar.

Microsoft daarentegen is heel discreet over de verkoopinformatie van de Xbox en dus weten we niet precies wat de huidige stand van zaken is. De website VGChartz.com weet echter op basis van eigen bronnen en verkoopinformatie via verschillende landen een aardige inschatting te maken van de verstandsverhouding.

Uit een recente analyse blijkt dat de PlayStation 5 inmiddels een behoorlijk voorsprong heeft. De website schrijft dat de PlayStation 5 op dit moment 15 miljoen units voorligt, waarbij het gat in de afgelopen 12 maanden met maar liefst 9 miljoen stuks is gegroeid.

Afgaande op de recente mijlpaal van 38 miljoen verscheepte PlayStation 5 consoles, zou de Xbox Series X|S op dit moment op 23 miljoen stuks zitten. Zeker niet gek, gezien Microsoft ogenschijnlijk nog worstelt met tekorten op componenten. Tegelijkertijd is het een wel erg groot verschil aan het worden en we zien niet dat dit snel wordt ingehaald.

Wat Microsoft niet helpt is dat Redfall een tegenvaller is, maar met Forza Motorsport, Hellblade 2, Starfield en meer in het vooruitzicht heeft Microsoft wel een sterke line-up die kan bijdragen aan meer console verkopen.

Tot slot nog even wat cijfers. Op basis van de verkopen stelt VGChartz dat het marktaandeel van Sony op dit moment 62.7% is tegenover de 37.3% van Microsoft. Het gaat hier dan om de thuisconsoles waarbij de Nintendo Switch niet meegenomen is in de analyse gezien die veel langer op de markt is en het natuurlijk een hybride systeem betreft.