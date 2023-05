Het is niet gek als de naam Sperasoft je niet zo snel iets zegt. Hoewel het inderdaad een ontwikkelaar is, hebben ze vooralsnog als support studio gefungeerd voor games als Fallout 76, Halo Infinite, Assassin’s Creed: Valhalla en zo nog een reeks grote namen.

Nu meldt het Linkedin profiel van technisch designer Andrew K. dat Sperasoft op dit moment aan een onaangekondigde AAA actie-RPG werkt die gebruikmaakt van Unreal Engine. Het is hierbij niet duidelijk of het hier gaat om Unreal 4 of 5 of in welke hoedanigheid de studio betrokken is. Het zou hier dus heel goed om een eigen project kunnen gaan of wederom dat ze ondersteuning bieden aan één van de grotere ontwikkelaars/uitgevers.