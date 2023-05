Er zijn verschillende mededingingsautoriteiten bezig (geweest) met een onderzoek naar de overname van Activision Blizzard King door Microsoft en waar dit onderzoek in veel gevallen positief uitpakte, blokkeerde de Britse CMA vorige maand de overname. Hierdoor is Microsoft genoodzaakt om in hoger beroep te gaan en het is dan nog maar de vraag of het doorgaat.

Later deze maand zal ook de Europese Unie met z’n ‘uitspraak’ komen en in thuisland heeft Microsoft nog te maken met de FTC, die dit aanvecht in de rechtbank. Het is dus allesbehalve een uitgemaakte zaak of de overname door kan gaan en bijgevolg kan dit nog lang gaan duren.

Hoewel de focus vorige week rondom Microsoft vooral op de tegenvallende release van Redfall lag, sprak Phil Spencer ook kort over de huidige stand van zaken aangaande de overname van Activision Blizzard King. Dit deed hij eveneens in de Kinda Funny podcast.

In het gesprek zegt Spencer dat hij er vertrouwen in heeft dat de overname doorgaat. Op dit moment zou Microsoft met 14 jurisdicties samenwerken, waarvan 9 reeds hun goedkeuring hebben gegeven. Nog 5 te gaan dus, waaronder dus de CMA, Europese Unie en de Amerikaanse FTC.

“We remain confident Obviously the news from the CMA…we’ll be appealing that. That’s our plan. We continue to work with the European Union, we’ll continue to work with the FTC. I think there are, like, 14 jurisdictions all working on approval, I think we have 9 approvals so far.”

De CMA blokkeert de overname voornamelijk vanwege zorgen op het gebied van cloud gaming. Microsoft is het echter niet eens met de bevindingen van deze autoriteit, die volgens Spencer gebaseerd zijn op een visie omtrent cloud gaming die vandaag de dag niet bestaat.

“But, the CMA decision was disappointing. We’ve been talking to that group for coming up on a year. They’ve defined a market of cloud gaming that, in my mind, doesn’t really exist yet today. But they have a point of view that maybe we have a lead in a market that’s just forming and that this content can somehow prohibit others from competing in that market. But we’ll appeal, we’ll we’ll stay on it, the company remains very, very committed. Activision Blizzard King is not our strategy, but it is an accelerant for our strategy. We’re still heads down and working through regulatory.”

In de laatste zin raakt Spencer de essentie, Microsoft heeft Activision Blizzard King niet nodig om te overleven. Het is niet de strategie, maar een onderdeel om de algehele strategie van Microsoft te bespoedigen.

Call of Duty is wat dat betreft natuurlijk een heet hangijzer, maar indirect zegt Spencer hier nogmaals dat de overname een veel breder perspectief kent dan specifieke alleen bepaalde franchises inlijven, iets waar Sony dan juist weer heel vocaal over is.

Wanneer het beroep wordt aangetekend en wanneer er nieuwe stappen worden genomen in de zaak tegen de CMA is op moment van schrijven niet bekend.