De release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is bijna daar. Nu staat de franchise bekend om hun toegewijde fans, die met regelmaat met hun eigen creaties op de proppen komen, zoals hun versie van de Master Sword of indrukwekkende cosplays van verschillende personages.

Nu heeft YouTuber Scatterbrained Creations wel iets heel bijzonders in elkaar gezet. De creatieveling heeft namelijk een gedetailleerde diorama gemaakt van de map van Breath of the Wild, inclusief de vegetatie, vulkanen, Hyrule Castle, de Divine Beasts en ga zo maar door. In de onderstaande video laat hij zien hoe hij te werk is gegaan en het eindresultaat is niet mals.