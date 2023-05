The Super Mario Bros. Movie bereikt het ene naar het andere record en er lijkt ook geen einde aan te komen. Nu is er in Noord-Amerika een nieuwe mijlpaal bereikt. De film over de bekende loodgieter van Nintendo heeft wereldwijd al meer dan één miljard dollar opgebracht en nu is er in Noord-Amerika ook een record opbrengst behaald.

Daar is de omzet van The Super Mario Bros. Movie de $500 miljoen gepasseerd, zo laat The Hollywood Reporter weten. Hiermee is de film de vierde prent in Noord-Amerika sinds 2020 die de half miljard is gepasseerd. Films die The Super Mario Bros. Movie voorgingen waren Spider-Man: No Way Home ($814,1 miljoen), Top Gun: Maverick ($718,7 miljoen) en Avatar: The Way of Water ($683,9 miljoen).

De Mario-film is tevens de op één na beste animatiefilm qua opbrengsten ooit en is de op twee na grootste release aller tijden van Universal. Films die het beter deden waren Jurassic World en E.T. the Extra-Terrestrial.